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Giriş Tarihi: 22.11.2021 20:18

Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Orhan B.  akşamüzeri evinde silahını temizlerken sol bacağından kendini vurdu.

Edinilen bilgiye göre Yenişehir Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde bulunan polis lojmanlarına oturan İl Emniyet Müdürlüğündeki polis memuru Orhan B. silahını temizlemek isterken eli tetiğe değdi. Namluda unuttuğu merminin patlaması sonucu polis memuru sol bacağından yaralandı. Silah sesi üzerine komşuları hemen 112 ye haber verdi. Hemen olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinden sonra yaralı polis memurunu Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olay hakkında soruşturma başlatıldı.

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Polis memuru silahını temizlerken kendini vurdu
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