Polis memuruna cinsel taciz iftirası çöktü! İstediğini yapmadı diye şikayet etmiş!





ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ



İbrahim H.K. hakkındaki adli ve idari soruşturma sürerken, Şılır K. ise dilekçe verip şikayetini geri çekti. Şılır K., 23 Kasım 2021'de verdiği dilekçesinde, "Sanık İbrahim H.K. arkadaşımdır. Şikayet ettiğim tarihlerde aramızda cinsel ilişki ve alıkoyma olayı kesinlikle olmadı. Bir anlık tartışmadan doğan kızgınlık ve öfkeyle emniyete giderek şikayetçi oldum. Bundan dolayı pişmanlık ve vicdan azabı çekmekteyim" ifadelerine yer verdi.



UYUŞTURUCU KULLANMADIĞI VE ALIKOYMA OLMADIĞI RAPORLA DOĞRULANDI



Jandarma Kriminal Dairesi Laboratuvarı'nın düzenlediği raporda polis memuru İbrahim H.K.'nin, uyuşturucu madde kullanmadığı kesinleşirken, bilirkişi raporlarında ise Şılır K.'nin, İbrahim H.K. tarafından cinsel saldırıya uğramadığı, kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla zorla alıkonulmadığı belirtildi. Raporların ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim H.K. hakkında, 17 Ocak'ta takipsizlik kararı verdi.