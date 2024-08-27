Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi

Y.O., kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilirken, yapılan GBT sorgulamasında şahsın 4 ayrı dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet suçlarından arandığı ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olayda K.B. isimli polis memurunun baş parmağında kırık oluştuğu, R.U. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar meydana geldiği doktor raporlarıyla tespit edildi. Y.O.'nun Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, emniyetteki sorgusu sürüyor.

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