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Giriş Tarihi: 27.8.2024 00:46 Son Güncelleme: 27.8.2024 01:13

Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi

Kırıkkale'de Zafer Caddesi üzerinde alkollü olduğu değerlendirilen Y.O. (33) isimli şahıs, çevreye rahatsızlık vererek nara atarken Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motorsikletli Yunus Timleri tarafından fark edildi. Ekiplerin uyarılarına aldırış etmeyen Y.O., müdahale esnasında K.B. isimli polis memuruna yumruk atarak mukavemette bulundu.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi

Y.O., kademeli güç kullanılarak etkisiz hale getirilirken, yapılan GBT sorgulamasında şahsın 4 ayrı dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet suçlarından arandığı ve 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Olayda K.B. isimli polis memurunun baş parmağında kırık oluştuğu, R.U. isimli şahsın vücudunun çeşitli yerlerinde kızarıklıklar meydana geldiği doktor raporlarıyla tespit edildi. Y.O.'nun Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavisine devam edilirken, emniyetteki sorgusu sürüyor.

Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi

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Polis memuruna saldırı! Aranan suçlu yunus timlerine direndi
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