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Giriş Tarihi: 22.11.2021 12:12 Son Güncelleme: 22.11.2021 12:48

Polis memurunu şehit etmişti: Arkamdan ceza yazarlar diye düşündüm

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Polis memurunu şehit etmişti: Arkamdan ceza yazarlar diye düşündüm

Trabzon'da önceki gece kontrol noktasında kullandığı otomobille 'dur' ihtarında bulunan polis memuru Yusuf Ceylan'a (39) çarpıp şehit eden ehliyetsiz ve alkollü sürücü Kemal E.T.’nin (16) polise verdiği ifadede; “Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum” dedi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, Kemal E.T. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki Kemal E.T. aracıyla polis memuru Yusuf Ceylan'a çarparak kaçtı. Yaralanan Ceylan, çağırılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir süre sonra otomobilini bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan K.E.T. ile arkadaşı M.A. (16) polis tarafından yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen K.E.T. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AĞIR YARALALN POLİS MEMURU ŞEHİT OLDU

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan ve tedaviye alınan polis memuru Yusuf Ceylan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Bu arada, Kemal E.T'nin polisi memuruna çarptığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 18 yıllık polis memuru Yusuf Ceylan düzenlenen törenle toprağa verileceği memleketi Samsun'a uğurlandı.

SÜRÜCÜ KASTEN ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Kemal E.T. ile yanındaki arkadaşı M.A. emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarılan şüphelilerden araç ehliyetsiz ve alkollü araç sürücüsü K.E.T, 'Görevi başındaki memuru kasten öldürmek' suçundan tutuklanırken, yanında bulunan ve araç sahibi olduğu öğrenilen arkadaşı ise serbest bırakıldı.

'BÖYLE OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİM'

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Kemal E.T.'nin daha önce gasp, yağma, yaralama gibi 5 farklı suç kaydı bulunduğu belirtildi. Olayda kullandığı aracı, serbest kalan arkadaşı M.A.'dan tur atmak için aldığını söyleyen Kemal E.T'nin ifadesinde "Kazadan 3 saat önce alkol almıştım. Arkadaşım M.A'dan aldığım aracı kullandım. Kaza anında aracı ben kullanıyordum. Yolda çevirme olduğunu görünce sağa yöneldim. Ancak polisler araca ve yüzüme doğru ışık tutunca heyecanlandım. Kaçmak için sol şeride hızla girdim. Polisi görmedim. Alkollü ve ehliyetsiz olduğum için cezayı peşimden yazarlar, diye düşünerek kaçtım. Böyle olacağını düşünmemiştim. Pişmanım. Görevi başındaki memuru kasten öldürme suçlamasını kabul etmiyorum." dediği öğrenildi.

CEZANI BEN ÖDERDİM!

Öte yandan Akçaabat İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru mesai arkadaşının ölümüne sebep olan Kemal E.T'ye sorgusu sırasında, "Neden arkadaşımıza çarparak ölümüne sebep oldun. Keşke kaçmasaydın yiyeceğin cezayı ben öderdim. Kardeşimiz toprağa girecek, 3 çocuğu var, onlar ne olacak" dediği öğrenildi.

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Polis memurunu şehit etmişti: Arkamdan ceza yazarlar diye düşündüm
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