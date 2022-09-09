Polis memurunun şehit olduğu kazanın davası başladı

KAZADA YARALANAN POLİS ANLATTI

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Duman'ın ailesi söz alarak sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Müşteki polis memuru Gökmen Baykara, "Olay tarihinde vefat eden diğer ekip arkadaşım Hüseyin Duman ile birlikte kaçan şahısları kovalamak amacıyla motosikletle peşlerine düştük. Motosiklete biner binmez de çakar ve siren sesini açtık. Ancak yaka kamerası açık değildi. Hızımız yaklaşık 60 km civarında iken önce kovaladığımız şahıslar geçti, arkasından bir anda sanığın kullandığı tırla çarpıştık. Ancak ben kazanın nasıl olduğunu dahi hatırlamıyorum. Uzun süre tedavi gördüm. Sanığın çakar ve sirenler açık olduğu için bizi görmesi gerektiği kanaatindeyim. Geçiş üstünlüğümüz de olduğu halde bize yol vermediği ve bu kazaya sebep olduğu için sanıktan şikayetçiyim" şeklinde konuştu.

"RAPORLAR ARASINDAKİ ÇELİŞKİ GİDERİLSİN"

Kaza anında polis memurlarının sirenlerinin çalıp çalmadığının sorulması üzerine sanık, "Çalmıyordu. Çalmış olsa bile ben durdum ama onlar duramadı" diye cevapladı. Müşteki avukatı, "Dosya kapsamında yer alan kaza tespit tutanağında şehit polisimizin kusursuz olduğu belirtilmişken daha sonra alınan raporda şehit polisimizin kusurlu olduğu belirtilmiştir" diyerek raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.