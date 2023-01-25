Polis memurunun şehit olduğu kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Kazanın ardından Aydın ile birlikte araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde polis memurlarının bulunduğu araca çarpan Hasan Aydın 0.63 promil alkollü çıktı. Yine kontrollerde Aydın'ın kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydı bulunan Aydın'ın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de daha önce el konulduğu ortaya çıktı.