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Giriş Tarihi: 25.1.2023 10:49 Son Güncelleme: 25.1.2023 10:55

Polis memurunun şehit olduğu kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Diyarbakır’da polis memuru Kemal Güleç’in şehit olduğu kazaya yol açan sürücü Hasan Aydın ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yapılan muayene sonucu ise, Aydın alkollü olduğu ve kanında uyuşturucu çıktığı belirlendi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Polis memurunun şehit olduğu kazaya neden olan sürücü tutuklandı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda mesai sonrası meslektaşı ile birlikte evine gitmekte olan Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 32 yaşındaki Kemal Güleç'in içinde bulunduğu araca Polis Lojmanları yakınlarında Hasan Aydın'ın kullandığı araç hızla çarptı. Büyük hasarın oluştuğu araçta polis memuru Güleç hayatını kaybederken, meslektaşı Ö.D. ise, ağır yaralandı.

Kazanın ardından Aydın ile birlikte araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde polis memurlarının bulunduğu araca çarpan Hasan Aydın 0.63 promil alkollü çıktı. Yine kontrollerde Aydın'ın kanında uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma suçlarından kaydı bulunan Aydın'ın alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine de daha önce el konulduğu ortaya çıktı.

Polisteki ifadesinin ardından sürücü Aydın ve 3 kişi Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen sürücü Hasan Aydın tutuklanarak cezaevine konuldu. Aynı araçta bulunan 3 kişi ise, serbest bırakıldı.

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Polis memurunun şehit olduğu kazaya neden olan sürücü tutuklandı
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