Polis merkezi önünde eşini öldürmek isterken yakalandı

Adana'da boşanma aşamasındaki eşi Birol K. (28) tarafından tehdit edilen Seda K. (28) polise giderek şikayette bulundu. Durumu öğrenen Birol K., polis merkezine gidip eşine, "Emniyetin önünde seni bekliyorum, silahla vuracağım" diye mesaj attı. Polis, 1 çocuk annesi Seda K.'yı öldürmekle tehdit eden şüpheliyi, polis merkezi önünde tüfekle beklerken yakaladı. Adliyeye sevk edilen Birol K., tutuklandı.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

İddiaya göre; Seda K., 9 yıllık evliliğini sonlandırmak için Birol K.'ya boşanma davası açtı. Birol K., tarafından telefonla tehdit edilen Seda K., Seyhan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine giderek kocasından şikayetçi oldu. Durumu öğrenen Birol K, eşine "Seni emniyetin önünde bekliyorum, silahla vuracağım" şeklinde mesaj attı.

TÜFEK VE BIÇAK ELE GEÇİRİLDİ

Genç kadın kendisine gelen tehdit mesajını polise gösterdi. Harekete geçen ekipler, polis merkezi çevresinde motosiklette bekleyen Birol K.'yı yakaladı. Yanında otomatik av tüfeği ve 8 kartuş ile bıçak ele geçirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.