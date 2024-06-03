Polis merkezinde uyuşturucu ticareti yapmak istediler

Fatih'te polis merkezinde bu kadarına da pes dedirten bir olay yaşandı. Fatih'te bulunan polis merkezine Dilara A., ve Cengiz D., isimli 2 kişi gitti. Şüphelilerden Dilara A., polise nezarethanede annesiyle görüşmek ve yemek vermek istediğini söyledi.

POŞETE SARILI UYUŞTURUCUYU İÇERİ SOKMAK İSTEDİLER

İçeriye davet edilen şüphelilerin yemek poşetinin içinde yapılan kontrolde alüminyum poşete sarılı uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli Cengiz D., ifadesinde olay günü Dilara A., ile karşılaştığını annesine yemek götüreceğini, kendisini nezarethanede bulunan annesine götürmesi teklifinde bulunduğunu belirtti. Teklifi kabul ettiğini ifade eden şüphelinin olayla ilgisi bulunmadığını, suçlamaları reddettiğini dile getirdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Dilara A., ise olay günü Cengiz ile sözleştiklerini buluştuklarında tanımadıkları bir şahıs ile yolda karşılaştıklarını onun da nezarethanede bulunan annesine yemek götüreceğini söylediğini belirtti. Şüpheli şahsın kendi yemeğini de götürebileceklerini sorması üzerine kabul ettiğini olayla ilgisinin olmadığını iddia etti.

15 YIL CEZALARI İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasını tamamlayarak Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede şüphelilerin beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ifade edilirken şahısların uyuşturucu maddeyi satmak amacıyla bulundurdukları kaydedildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirtilen şahıslar için 15 yıl ceza istendi.