Polis merkezindeki şüpheli ölümle ilgili davada tanıklar dinlendi!

Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Hazırlanan iddianamede Esenyurt ilçesindeki bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği belirtilmişti. İddianameye göre Yıldırım, karakol önünde karşı tarafı olan ve aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslar Halil İbrahim A. ve Sinan B. ile tartıştı. Bunun üzerine Yıldırım'ın yeniden karakol binasına alınmak istendiği ancak fiziki olarak buna direndiği kaydedildi. Yıldırım'ın direnmesi sonrası karakolun mutfak kısmına alındığının tespit edildiği anlatıldı. Mutfakta bulunan müştekilerinin beyanına göre Yıldırım'ın burada polis memurları tarafından darp edildiği detaylıca anlatıldı. Yıldırım'ın bu esnada "Kalp hastasıyım, kalbimde stent var" dediği halde darp edilmeye devam ettiği ifade edildi. Olay sonrası Birol Yıldırım'ın tutulduğu mutfak bölümünde fenalaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği iddianamede kaydedildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Biri tutuklu toplam 12 polis memuru, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'basit yaralama' suçlarından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Hakim ilk duruşmada, eylemin "İşkence" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence" suçlarını oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı ile dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.A.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, 9 tutuksuz sanık ile müştekiler, tanıklar ve tarafların avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve olay yerine gelen sağlık görevlisi Atilla Volkan "İhbar düştükten 5 dakika sonra olay yerine gittik. Şahıs yerde yüzsütü yatıyordu ve yerler ıslaktı. Şahsın göğüs kısmı da ıslaktı. Herhalde bayıldı, ayıltmaya çalıştılar diye düşündüm. Sonra şahsı yüzüstü çevirdik. EKG çektik. Çizgi düzdü. Ölmüştü. Vücudunda darp izi görmedim. Morarmalar başlamıştı. Kulak memesinin orasında kan lekesi gibi bir şey gördüm. Vücudunda başka bir şey görmedim. Doktor CPR (yeniden canlandırma) çektiniz mi diye sordu. Ancak ölümlerde yarım saatten sonra ölü katılığı başlar, vefat edende de ölü katılığı başladığı için biz yeniden canlandırma işlemi yapmadık" dedi.

"BABAMI DÖVERKEN GÖRDÜM"

Polis memuru olan tanık A.K ise ifadesinde "Olayın yaşandığı gün polis memuru darbedildiğine dair anons geldi. Yardımcı ekip olarak görev yapıyorum. Önce karakola sonra ise olay yerine geçtik" şeklinde konuştu. Bu sırada söz alan müşteki Alihan Uysal da "Ben bu adamı babamı döverken gördüm. Gayrettepe'de teşhis edemediğimiz şahıs buydu. 3-4 şahsı teşhis edemedik. O kişilerden birisi kendisidir" dedi.

Tanık olan diğer polis memuru B.E.Y, ise ifadesinde "Komiser İsmail A.S, Birol Yıldırım'ı mutfağa götürdü. Birol Yıldırım, Alihan Uysal ve Barış Uysal'ın duvara dönük şekilde kelepçeli üst aramaları yapılıyordu. Birkaç kez girip çıktım. Başka da bir şey görmedim. Birol Yıldırım öldüğünün bilgisi verildiğinde, telsiz odasındaydım. 112 geldi, Birol Yıldırımın öldüğünü söyledi" diyerek olay gününü anlattı.

"ÇOCUĞUMUN ÖLÜSÜNE TEKME ATILDI"

Birol Yıldırım'ın annesi Meliha Yıldırım ise ifadesinde "Çocuğumun ölüsüne tekme atılmış. O kişiden davacıyım. Çocuğumun eşyalarını istiyorum" dedi. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık İsmail A.S'nin tahliyesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti.

"DOĞAL YOLLARLA VEFAT ETTİ, İŞKENCE ETMEDİM"

Tutuklu sanık İsmail A.S, ise savunmasında "Doğal yollarla vefat etmiş birinin ölümü üstüme yıkılmaya çalışıldı. 7.5 aydır tutukluyum. İşkencenin unsurları kanunda belli. Toplamda 4 dakika kaldığım odada, vazife ifa ettiğim için ağırlaştırılmış müebbet ile yargılanıyorum. Bende oluşturan baskı ve stresle kalp krizi geçirsem hesabı kime sorulacak. Biz işkenceyle yargılanıyoruz. Fiske vurmadığımız, dokunmadığımız bir şahıstan Allah rahmet eylesin. Ben aileye kesinlikle terörist demedim. İşkenceyi kesinlikle kabul etmiyorum" dedi.

TUTUKLULUK DEVAM

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ise İsmail A.S'nin oy çokluğuyla tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.