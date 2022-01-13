Polis merkezindeki şüpheli ölümle ilgili davada yeni gelişme: Bilirkişi incelemesi yapılacak!

Olay geçtiğimiz Haziran ayında meydana geldi. Hazırlanan iddianamede Esenyurt ilçesindeki bir sitede, site esnafı ile güvenlik görevlileri arasında meydana gelen karşılıklı kasten yaralama olayı ile ilgili sitenin özel güvenlik müdürü Birol Yıldırım'ın site güvenlik görevlisinin durumunu sormak maksadıyla polis merkezi amirliğine geldiği belirtilmişti. İddianameye göre Yıldırım, karakol önünde karşı tarafı olan ve aynı sitede kafe işletmeciliği yapan şahıslar Halil İbrahim A. ve Sinan B. ile tartıştı. Bunun üzerine Yıldırım'ın yeniden karakol binasına alınmak istendiği ancak fiziki olarak buna direndiği kaydedildi. Yıldırım'ın direnmesi sonrası karakolun mutfak kısmına alındığının tespit edildiği anlatıldı. Mutfakta bulunan müştekilerinin beyanına göre Yıldırım'ın burada polis memurları tarafından darp edildiği detaylıca anlatıldı. Yıldırım'ın bu esnada "Kalp hastasıyım, kalbimde stent var" dediği halde darp edilmeye devam ettiği ifade edildi. Olay sonrası Birol Yıldırım'ın tutulduğu mutfak bölümünde fenalaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat ettiği iddianamede kaydedildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Biri tutuklu toplam 12 polis memuru, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' ve 'basit yaralama' suçlarından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanıyordu. Hakim ilk duruşmada, eylemin "İşkence" ve "Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence" suçlarını oluşturabileceği gerekçesiyle görevsizlik kararı ile dosyayı Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Duruşmada tutuklu sanık İ.A.S bulunduğu cezaevinden getirildi. Duruşmada tüm sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.



TUTUKLULUK DEVAM, KAMERA KAYITLARI BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLECEK



Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Müşteki avukatlarının, diğer sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerinin ise reddedilmesini istedi. Mahkeme heyeti ise dosya içinde bulunan kamera kayıtlarının incelenmesi için bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.