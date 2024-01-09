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Giriş Tarihi: 9.1.2024 10:57 Son Güncelleme: 9.1.2024 11:13

Polis müşteri kılığına girdi kumar oynayanlara ceza yazdı

Adana’da müşteri kılığına giren polis, 2023 yılında kumar oynatıldığı tespit edilen 381 mekana düzenlendiği operasyonda 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası yazdı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Polis müşteri kılığına girdi kumar oynayanlara ceza yazdı

Adana'da geçtiğimiz yıl kent genelinde kumar oynatıldığı tespit edilen 381 mekana düzenlenen operasında 823 kişiye 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uygulandı. Müşteri kılığına giren polisin suçüstü yaptığı operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı.

1 YIL BOYUNCA

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı kumara yönelik çalışmalarını yıl boyunca sürdürdü. Polis, bu kapsamda 2023 yılı boyunca kumar oynatıldığı tespit edilen 381 kıraathane, kulüp, ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

CEZA UYGULANDI

Polisin oyuncu görünümünde yaptığı baskınlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 823 kişiye toplam 3 milyon 337 bin 265 TL para cezası uygulandı. Operasyonlarda, iş yeri sahibi ve birlikte hareket ettiği 422 kişiye ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem uygulandı. Öte yandan baskınlarda kumarda kullanıldığı tespit edilen pul, para, kağıt gibi malzemeler ile 227 bin 221 liraya da el konuldu.

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Polis müşteri kılığına girdi kumar oynayanlara ceza yazdı
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