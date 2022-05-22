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Giriş Tarihi: 23.5.2022

Polis, müşteri kılığında bastı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Polis, müşteri kılığında bastı
İstanbul Pendik'teki Albatros Yediemin Otoparkı'nda iddiaya göre yaklaşık 1 yıldır araç ihalelerine fesat karıştıran grubun altından büyük bir suç örgütü çıktı. Aralarında otoparkın sahibi Metin E.'nin de bulunduğu 17 örgüt üyesi iddiaya göre araç satın almak için ihalelere katılmak isteyen vatandaşları tehdit, hakaret ve şiddet yoluyla engelledi. Vatandaşların şikayeti üzerine polis, gizli kameralarla ihaleye katılmak istedi. Örgüt üyelerinin polislerin ihaleye girmesini agresif hareketlerle engellemeye çalışıp tehdit etmeleri üzerine olay açığa çıktı. Operasyon sonucu yakalanan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı. Metin E.'nin 15 yıl, örgüt üyelerinin ise 11 yıla kadar hapsi istendi.

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Polis, müşteri kılığında bastı
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