Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı...

Ataşehir İçerenköy'de 8 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 14:00 sıralarında binaya gelen hırsızlar önce tek tek kapıları dinledi ardından boş olduğunu düşündükleri evin kapısının kilidini kırıp içeri girdi.
Yaklaşık 30 dakika içeride kalan hırsızlar evdeki yaklaşık 100 bin lira değerinde ziynet eşyalarını ve nakit parayı aldı. Hırsızlar evde buldukları kontak anahtarıyla binanın otoparkına inip aracı aramaya başladı.
OTO MASASINA TEŞEKKÜR ETTİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede bulunan araç sahibi Onur Lokumcu'ya teslim edildi.
Gayrettepe emniyete gelip aracını teslim alan Onur Lokumcu, "Allah polisimizden razı olsun. Oto masası ekipleri 12 saat olmadan aracımızı bulup bize teslim ettiler. Biz evde yokken kapıyı kırıp girmişler. Gündüz vakti evi soymuşlar" dedi.