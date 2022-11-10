Polis o aracı 12 saatte buldu! Gündüz vakti girdikleri evi soydular, arabayı alıp kaçmışlardı...

Ataşehir İçerenköy'de 8 Kasım günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Saat 14:00 sıralarında binaya gelen hırsızlar önce tek tek kapıları dinledi ardından boş olduğunu düşündükleri evin kapısının kilidini kırıp içeri girdi.