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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Polis oğlunu ziyarete gitti, kazada öldü

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Polis oğlunu ziyarete gitti, kazada öldü
Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Erdem Söyler'in kullandığı otomobil ile karşı yönden gelen G.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle Erdem Söyler ile babası İbrahim Söyler'in bulunduğu otomobil, alev aldı. Feci kazada İbrahim Söyler hayatını kaybederken yaralanan Erdem Söyler Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdem Söyler'in, Serik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olduğu, babasını havalimanından aldıktan sonra evlerine dönüşe geçtiği öğrenildi. Muratpaşa ilçesinde de alışverişten dönen 2 çocuk annesi Ayşe Akkol'a (64) yaya geçidinde Eyüp B.'nin kullandığı motosiklet çarptı. 20 metre sürüklenen 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Eyüp B.'nin ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğu ortaya çıktı. Sivas Şarkışla'da ise Durmuş Canpolat (72) idaresindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada sürücü Canpolat ile araçtaki Zeynep Canpolat (56) ve Ayşe Esen (78) yaşamını yitirdi.

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Polis oğlunu ziyarete gitti, kazada öldü
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