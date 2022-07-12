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Giriş Tarihi: 12.7.2022 11:45

Polis otosuna ateş etti: Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Çorum'da pompalı tüfekle polis otosuna ateş eden S.D. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

DHA
Polis otosuna ateş etti: Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bahar Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişinin elinde silahla çevreye rastgele ateş ettiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

S.D. olduğu belirlenen şüpheli olay yerine gelen polis otosuna da pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu polis otosuna çok sayıda saçma isabet etti. Yaralananın olmadığı olayda S.D., polis tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan şüpheli Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Polis otosuna ateş etti: Ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
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