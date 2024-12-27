Polis otosuyla hafif ticari araç çarpıştı! Araçta sıkışan kadını polis ve vatandaşlar kurtardı

Sütlüce-Halıcıoğlu Kavşağı'nda, kaza saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmadığı Halıcıoğlu Okmeydanı caddesinde kavşağa giren Ayhan Eröz idaresindeki hafif ticari araç ile resmi polis aracı yağıştan dolayı kayganlaşan yolda çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. Kazaya karışan polis aracının durumu bildirmesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri ile itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde sürücü Ayhan Eröz kazayı yara almadan atlatırken hafif ticari araç içerisinde sıkışan yolcu Ayşen Uçar, polisler ve çevredekiler tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralanan Uçar, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.