Polis promosyonu son dakika belli oldu! EGM ile polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman verilecek?

Polis promosyonu son dakika duyurusu beklendiği gibi Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geldi. Ödenecek ücretin ve ödeme tarihlerinin belli olduğu duyuruda 36 ay için ödenecek miktar polis memurları ile paylaşıldı. Memur zammı ile artan polis maaşı promosyon ödemesiyle gündemde. Peki, polis promosyonu ne zaman verilecek, ne kadar kaç TL? İşte, polis promosyon hakkında tüm merak edilenler…
POLİS PROMOSYONU 2022 ÜCRETİ VE ÖDEME TARİHİ AÇIKLANDI!
EGM tarafından polisler için yapılan duyuru şöyle:
"Teşkilatımızın maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde 5 yıllık süre için Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalanmıştı.
Bahse konu protokol ile tüm personeli kapsayacak şekilde, aylık ödemelerin 300 TL olması ve enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her altı ayda bir memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmişti.
Ancak 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yaklaşık 3 ay süren yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir.
POLİS PROMOSYONU NE KADAR VE NE ZAMAN ÖDENECEK?
Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27.000 TL ödenmesi karara bağlanmıştır.
Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.