Polis, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri takibe aldı ‘Kanca Operasyonu’nda 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da Kurban Bayramı alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazara akın etti. Kalabalıktan faydalanmak isteyen yankesicileri Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldı.

Halkın yoğun olduğu yerlerde polis, simitçi, seyyar satıcı kılığına girerek yankesicileri izlemeye aldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünce başlatılan 'Suçla Sinerjik Mücadele Projesi' kapsamında yapılan Kanca operasyonunda yakalanan 9 kişiden 6'sı sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Polisin yaptığı aramalarda ise, çanta, cüzdan ve telefonlar ele geçirildi.

SUR VE BAĞLARDA ANONS

Öte yandan, bayramda turist akınına uğrayan tarihi Sur ve Bağlar ilçelerinde polis hırsızlara göz açtırmadı. Ses yayın aracıyla bayram boyunca vatandaşları anonslarla uyardı.