Polis suç örgütlerine silah temin eden 4 kişiyi gözaltına aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince silah imalatı, ticareti ve kaçakçılığını yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar hız kesmeden sürüyor.

Eylemlerde bulunan suç örgütlerine silah temin eden şahısların deşifre edilmesi, aralarında ki hiyerarşik yapının ortaya çıkarılması, etkinlik alanlarının ve suç faaliyetlerinin tespit edilebilmesine yönelik Mayıs ayında Gaziosmanpaşa ve Büyükçekmece İlçelerinde 2 farklı operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı.

269 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda ise silah kutuları içerisinde satışa hazır 269 adet tabanca ve bu tabancalara ait 269 adet şarjör ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.