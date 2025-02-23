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Giriş Tarihi: 23.2.2025 22:49 Son Güncelleme: 23.2.2025 23:29

Polis teşkilatını yasa boğan vefat

Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 18 yıllık polis memuru 1 çocuk babası 44 yaşındaki Ümit Saçan hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıldır gördüğü tedavi nedeniyle mesleğinden de uzakta olan Saçan’ın vefatı polis teşkilatını üzüntüye boğdu.

Fırat KESKİNKILIÇ Fırat KESKİNKILIÇ
Polis teşkilatını yasa boğan vefat

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tedavi gören, Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ümit Saçan, önceki gün beynine pıhtı atması nedeniyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Saçan, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Saçan, bugün akşam saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Saçan için, 24 Şubat günü saat 12:00'de Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek ardından da öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

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Polis teşkilatını yasa boğan vefat
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