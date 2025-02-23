Polis teşkilatını yasa boğan vefat

Sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 yıldır tedavi gören, Koruma Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Ümit Saçan, önceki gün beynine pıhtı atması nedeniyle Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Saçan, ardından Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakıma alınan Saçan, bugün akşam saatlerinde doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis memuru Saçan için, 24 Şubat günü saat 12:00'de Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlenecek ardından da öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.