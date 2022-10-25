Haberler Yaşam Haberleri Polis üniformasıyla ahlaksızlık! “O formanın ağırlığı var”
Giriş Tarihi: 25.10.2022 22:18 Son Güncelleme: 25.10.2022 22:24

Polis üniformasıyla ahlaksızlık! “O formanın ağırlığı var”

Sosyal medyada fenomen olmak ve adından söz ettirmek için çaba harcayan Mustafa Durna’nın polis üniforması ile yaptığı bazı paylaşımlar pes dedirtti. O paylaşımlara Durna’nın takipçileri de tepki gösterdi: “O formanın ağırlığı var”

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
Polis üniformasıyla ahlaksızlık! “O formanın ağırlığı var”

TikTok ve Instagramda video içeriği üreten 27 yaşındaki Mustafa Duran'ın polis üniforması ile yaptığı bazı paylaşımlar tepkilere neden oldu. Takipçilerinin uyarılarına aldırmayan Durna, 'Tamamen ironidir arkadaşlar, polis değilim' demekle yetindi.

Polis olmadığı halde, beğeni uğruna Türk polisinin üniformasıyla paylaşımlar yapan Duran, "Zor durumda teşkilattan enişteme işim düşmüştür" diyerek paylaştığı videoya, aynı videoda şu yanıtı verdi: "O sırada sülaleye hayrı dokunmayan, online eğitimle polis olmuş eniştem"

Duran bir başka paylaşımında ise yine üzerinde polis üniforması ile toplumun değer yargılarını göz ardı ederek şuursuzca paylaşımlarda bulunmaya devam etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Polis ol, olma. Onlarca genci, yaşlısı o üniforma içinde ter döküp şehit oluyor. Saçma sapan hareketlerinizi başka kıyafetlerle yapın"

"Gereği yapılmalı. T.C. Polis Teşkilatı alay konusu olmamalı"

"Kardeşim, polis üniformasını bu tür hareketler yaparak kullanmayın. Kep yan takılmaz. O üniformanın belli ağırlığı var. Yaptığın yanlış"

"Daha fazla kepazeliğe gerek yok. Çıkar o üniformayı üzerinden"

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Bakan Bilgin sözleşmeliye kadro için kapsamı açıkladı! Sözleşmeli memura kadro yasası ne zaman çıkacak? İşte o tarih!
Akasya Durağı'nda Obayana'nın aşkı Dilek'ti... Uzun süredir ekranlarda görünmeyen Pelin Sönmez'in değişimi dudak uçuklattı!
Türkiye dışında sadece 1 ülke yapabildi! Akıncı TİHA şimdi daha güçlü: 55 km'den vurabiliyor
5 buçuk aylık hamile Fahriye Evcen kendine hayran bıraktı! Fahriye Evcen'in karnı burnunda pozuna takipçilerinden yorum yağdı
Kaan Yıldırım'dan sürpriz yatırım! Yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım kendi işinin patronu oluyor!
Son dakika: Şanlıurfa'da okul önünde silahlı dehşet! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var!
Türkiye savaş sebebi sayacağını açıklamıştı! Çipras’tan haddini aşan sözler
Seda Sayan eşi Çağlar Ökten ile kavga mı etti? Gerçek ortaya çıktı!
Son dakika: CHP'li grup Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırdı! Başkan Erdoğan'a teşekkür edince ortalık karıştı
SON DAKİKA | Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Ömer Çelik'ten açıklama: Araba takla attı ve kayalıklara çarptı
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis üniformasıyla ahlaksızlık! “O formanın ağırlığı var”
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA