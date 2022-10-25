Polis üniformasıyla ahlaksızlık! “O formanın ağırlığı var”

TikTok ve Instagramda video içeriği üreten 27 yaşındaki Mustafa Duran'ın polis üniforması ile yaptığı bazı paylaşımlar tepkilere neden oldu. Takipçilerinin uyarılarına aldırmayan Durna, 'Tamamen ironidir arkadaşlar, polis değilim' demekle yetindi.

Polis olmadığı halde, beğeni uğruna Türk polisinin üniformasıyla paylaşımlar yapan Duran, "Zor durumda teşkilattan enişteme işim düşmüştür" diyerek paylaştığı videoya, aynı videoda şu yanıtı verdi: "O sırada sülaleye hayrı dokunmayan, online eğitimle polis olmuş eniştem"

Duran bir başka paylaşımında ise yine üzerinde polis üniforması ile toplumun değer yargılarını göz ardı ederek şuursuzca paylaşımlarda bulunmaya devam etti.

İşte o tepkilerden bazıları:

"Polis ol, olma. Onlarca genci, yaşlısı o üniforma içinde ter döküp şehit oluyor. Saçma sapan hareketlerinizi başka kıyafetlerle yapın"

"Gereği yapılmalı. T.C. Polis Teşkilatı alay konusu olmamalı"

"Kardeşim, polis üniformasını bu tür hareketler yaparak kullanmayın. Kep yan takılmaz. O üniformanın belli ağırlığı var. Yaptığın yanlış"

"Daha fazla kepazeliğe gerek yok. Çıkar o üniformayı üzerinden"