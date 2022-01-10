Polis ve sağlık ekipleri dakikalarca dönüşümlü kalp masajı yaptı

Antalya'da denizde boğulan Rus uyruklu Larisa Stadnikova (52), su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Olay, sabah 08.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Konyaaltı kumsalı açıklarında yaşandı. Tatil için Antalya'ya gelen konaklayan Rus uyruklu Larisa Stadnikova sahile gelerek denize girdi.

HİPOTERMİ YAŞADI

Denizde yüzen Larisa, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu. Sahildeki diğer vatandaşların su üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede Rus kadının yanına ulaşan deniz polisi hareketsiz Larissa'yı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Nabız alınamayan Rus kadına varış noktasına kadar kalp masajını sürdürdü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ DÖNÜŞÜMLÜ KALPMASAJ I YAPTI

Kıyıyya çıkar çıkmaz bu kez sağlık ekipleri kalbi duran Larisa için kalp masaı yapmaya başladı. Deniz polisi de sağlık ekipleri de destek verdi. Larisa'ya bir yandan kalp masajı yapılırken, bir yandan da yuttuğu su vakumla çekildi ve oksijen verildi.Kalbin çalışması için eletro şok uygulandı. 45 dakikalık kalp masajının ardından hayatından ümit kesilen rus turist kerar hayata döndürüldü. Ardından Larisa Stadnikova, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Rus turisttin tedavisine devam edildiği bildirildi.