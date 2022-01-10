Haberler Yaşam Haberleri Polis ve sağlık ekipleri dakikalarca dönüşümlü kalp masajı yaptı
Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:12 Son Güncelleme: 10.1.2022 11:24

Polis ve sağlık ekipleri dakikalarca dönüşümlü kalp masajı yaptı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Polis ve sağlık ekipleri dakikalarca dönüşümlü kalp masajı yaptı

Antalya’da denizde boğulan Rus uyruklu Larisa Stadnikova (52), su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Antalya'da denizde boğulan Rus uyruklu Larisa Stadnikova (52), su üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. İlk etapta nabız alınamayan kadın, sağlık ekipleri ve deniz polisinin toplamda 45 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürüldü. Olay, sabah 08.30 sıralarında Konyaaltı İlçesi Konyaaltı kumsalı açıklarında yaşandı. Tatil için Antalya'ya gelen konaklayan Rus uyruklu Larisa Stadnikova sahile gelerek denize girdi.

HİPOTERMİ YAŞADI

Denizde yüzen Larisa, bir süre sonra ise gözlerden kayboldu. Sahildeki diğer vatandaşların su üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak görmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbarın ardından bölgeye deniz polisi sevk edildi. Kısa sürede Rus kadının yanına ulaşan deniz polisi hareketsiz Larissa'yı bota alarak Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Nabız alınamayan Rus kadına varış noktasına kadar kalp masajını sürdürdü.

SAĞLIK VE POLİS EKİPLERİ DÖNÜŞÜMLÜ KALPMASAJ I YAPTI

Kıyıyya çıkar çıkmaz bu kez sağlık ekipleri kalbi duran Larisa için kalp masaı yapmaya başladı. Deniz polisi de sağlık ekipleri de destek verdi. Larisa'ya bir yandan kalp masajı yapılırken, bir yandan da yuttuğu su vakumla çekildi ve oksijen verildi.Kalbin çalışması için eletro şok uygulandı. 45 dakikalık kalp masajının ardından hayatından ümit kesilen rus turist kerar hayata döndürüldü. Ardından Larisa Stadnikova, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Rus turisttin tedavisine devam edildiği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
Gururla ve huzurla Turkovac’a koştular
İmparator İbrahim Tatlıses’i dolandıran düzenbaz müdüre hapis şoku!
Meteoroloji açıkladı, sıcaklıklar düşüyor! İstanbul ve Ankara'da kar yağışı etkili olacak
Bakan Varank'tan Ali Babacan'ın TOGG eleştirilerine sert tepki: Otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili
Cihat görevden alınmalı
‘Katilden değil, annesinden şikâyetçiyim’
SON DAKİKA | Meclis 2 kritik gündemle toplanıyor! Merakla beklenen 12 maddelik yasa teklifi görüşülecek
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi! Üretim, yatırım, ihracata büyük destek
ARKADAŞINA GÖNDER
Polis ve sağlık ekipleri dakikalarca dönüşümlü kalp masajı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA