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Giriş Tarihi: 27.11.2022 10:04 Son Güncelleme: 27.11.2022 10:07

Polis yağmacıyı yakalamak için inşaat işçisi kılığına girdi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan kişileri yakalamak için 25 kasım günü yüzlerce personelin katılı ile bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 147 kişi yakalandı. Ekipler 2017 yılında Van’da yağma işine karışan ve hakkında 14 yıl 8 ay hapis cezası olan şahsı yakalamak için inşaat işçisi kılığına girip şahsın çalıştığı şantiyeye girip gözaltına aldığı öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polis yağmacıyı yakalamak için inşaat işçisi kılığına girdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, İstanbul genelinde 261 ekip, 531 personel ile önceden belirlenen 490 adreste 25 Kasım 2022 günü sabah saat: 07.00 itibariyle başlayan eş zamanlı operasyon yapıldı.

AZILI SUÇLULAR YAKALANDI

Operasyon kapsamında 20 yıl hırsızlıktan kesilmiş cezası olan Recep S., 11 yıl 8 ay yağmadan kesilmiş cezası olan Hasan U.,10 yıl 10 ay dolandırıcılıktan kesinleşmiş cezası olan Hamit T., 9 yıl 5 ay adam yaralamadan kesinleşmiş cezası olan Mustafa K. ve 9 yıl zimmet suçundan kesinleşmiş cezası olan Mustafa Ç.'nin de aralarında bulunduğu 147 kişiyi yakaladı.

POLİS İNŞAAT İŞÇİSİ KILĞINA GİRDİ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Van'da 2017 yılında henüz 16 yaşındayken yağma suçuna karışan ve hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erkan Ürgün'ü yakalamak için ise ilginç bir yönteme başvurdu. Aranan şahsılar büro amirliği ekipleri Esenler'de bir inşaatta işçi olarak çalıştığını öğrendiği Ürgün'ün yanına inşaat işçisi kılığında girip gözaltına aldıkları öğrenildi.

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Polis yağmacıyı yakalamak için inşaat işçisi kılığına girdi
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