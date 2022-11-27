Polis yağmacıyı yakalamak için inşaat işçisi kılığına girdi

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, Asayiş suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, İstanbul genelinde 261 ekip, 531 personel ile önceden belirlenen 490 adreste 25 Kasım 2022 günü sabah saat: 07.00 itibariyle başlayan eş zamanlı operasyon yapıldı.

AZILI SUÇLULAR YAKALANDI

Operasyon kapsamında 20 yıl hırsızlıktan kesilmiş cezası olan Recep S., 11 yıl 8 ay yağmadan kesilmiş cezası olan Hasan U.,10 yıl 10 ay dolandırıcılıktan kesinleşmiş cezası olan Hamit T., 9 yıl 5 ay adam yaralamadan kesinleşmiş cezası olan Mustafa K. ve 9 yıl zimmet suçundan kesinleşmiş cezası olan Mustafa Ç.'nin de aralarında bulunduğu 147 kişiyi yakaladı.

POLİS İNŞAAT İŞÇİSİ KILĞINA GİRDİ

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Van'da 2017 yılında henüz 16 yaşındayken yağma suçuna karışan ve hakkında 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erkan Ürgün'ü yakalamak için ise ilginç bir yönteme başvurdu. Aranan şahsılar büro amirliği ekipleri Esenler'de bir inşaatta işçi olarak çalıştığını öğrendiği Ürgün'ün yanına inşaat işçisi kılığında girip gözaltına aldıkları öğrenildi.