Haberler Yaşam Haberleri Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı
Giriş Tarihi: 16.2.2022 19:24 Son Güncelleme: 16.2.2022 19:28

Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı

AA
Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı

Samsun'da evde çıkan yangında mahsur kalan Mevlüde Yılmaz'ı (95) polis memuru sırtında taşıyarak kurtardı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

İncesu Yalı Mahallesi'nde Rıza Kaya'ya ait evin kiler bölümünde yangın çıktı. Yangını gören komşuları, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı Dursun Ali Şekerci ile polis memurları Mehmet Parlak, Yakup Şahin ve Erol Erusta da kısa sürede yangın yerine ulaştı.

Yangın sırasında evde mahsur kalan ve yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yürüyemeyen Rıza Kaya'nın kayınvalidesi Mevlüde Yılmaz (95), polisler tarafından kurtarıldı.

POLİS SIRTINDA TAŞIDI

Polis memuru Parlak, yaşlı kadını sırtına alarak evden çıkardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı | Video

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Polis yangında mahsur kalan 95 yaşındaki kadını sırtında taşıdı
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