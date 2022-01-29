Polis yankesiciyi üstüne atlayarak yakaladı! İstiklal Caddesi’ndeki hareketli anlar

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 15.30 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliğine bağlı tim, cadde üzerinde bir şahtan şüphelenerek takibe aldı. Şahıs bir süre sonra caddede yürüyen Hatice A.'nın cep telefonunu montunun sağ cebinden yankesicilik yöntemiyle çaldı.