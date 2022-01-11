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Giriş Tarihi: 11.1.2022 10:18 Son Güncelleme: 11.1.2022 10:27

Polis yasaklı köpekleri topladı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Polis yasaklı köpekleri topladı

Adana’da geçtiğimiz yıl, sokakta başıboş gezen ve saldırgan tutumlarıyla diğer sokak hayvanları ve insanlara zarar verdikleri gibi ‘yasaklı ırk’ kapsamında da yer alan toplam 70 köpek, polis tarafından sokaklardan tek tek toplanıp, barınaklara yerleştirildi.

Adana'da polis, sokakta başıboş gezen, sahipleri tarafından terk edildikleri gibi diğer sokak hayvanlarıyla birlikte insanlara saldırarak onlara zarar veren; başta 'Pitbbul' ve 'Teriyer' olmak üzere 'Amerikan Bully' ve 'Argentino Dogo' cinsi köpekleri tek tek topladı; onların bakımını üstlenmesi için barınağa teslim etti. Yapılan çalışmalar kapsamında geride kalan 2021 yılında toplumsal hayatı riske sokan ve çevresine zarar verdikleri gibi 'yasaklı ırk' kategorisinde yer alan toplam 70 köpek, barınaklarda koruma ve bakım altına alındı.

SOKAĞA TERK EDİLDİLER
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokakta başıboş gezen, sahipleri gibi terk edildikleri gibi diğer sokak hayvanlarıyla birlikte insanlara saldırarak, onlara zarar veren köpeklerin toplanması için geride kalan 2021 yılında yoğun bir mesai harcadı. Ekipler, kent genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

TEK TEK TOPLANDILAR
Polis, nce sokağa bırakılıp kaderlerine terk edilen 'Pitbbul' ve 'Teriyer' başta olmak üzere 'Amerikan Bully' ve 'Argentino Dogo' cinsi köpeklerin yoğun olduğu mahalleri tespit etti, sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki barınaklarda görev yapan personelle ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Aynı zamanda da 'yasaklı ırk' kategorisinde yer alan köpekler, sokaktan tek tek toplandı.

SÜRE '14 OCAK'TA DOLUYOR
Yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılında sosyal risk ve tehlike oluşturan toplam 70 köpek, sokaktan toplanıp barınaklarda koruma ve bakım altına alındı. Köpeklerini sokağa atan sahiplerinin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürdüyor. Hatırlanacağı gibi 'yasaklı ırk' diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırılıp, mikroçip takma tarihi 14 Ocak. Bu kurala uymayanlara 11, hayvanlarını sokağa terk edenlere de 30 bin lira idari para cezası verilecek.

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Polis yasaklı köpekleri topladı
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