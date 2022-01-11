Polis yasaklı köpekleri topladı

Adana'da polis, sokakta başıboş gezen, sahipleri tarafından terk edildikleri gibi diğer sokak hayvanlarıyla birlikte insanlara saldırarak onlara zarar veren; başta 'Pitbbul' ve 'Teriyer' olmak üzere 'Amerikan Bully' ve 'Argentino Dogo' cinsi köpekleri tek tek topladı; onların bakımını üstlenmesi için barınağa teslim etti. Yapılan çalışmalar kapsamında geride kalan 2021 yılında toplumsal hayatı riske sokan ve çevresine zarar verdikleri gibi 'yasaklı ırk' kategorisinde yer alan toplam 70 köpek, barınaklarda koruma ve bakım altına alındı.

SOKAĞA TERK EDİLDİLER

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, sokakta başıboş gezen, sahipleri gibi terk edildikleri gibi diğer sokak hayvanlarıyla birlikte insanlara saldırarak, onlara zarar veren köpeklerin toplanması için geride kalan 2021 yılında yoğun bir mesai harcadı. Ekipler, kent genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

TEK TEK TOPLANDILAR

Polis, nce sokağa bırakılıp kaderlerine terk edilen 'Pitbbul' ve 'Teriyer' başta olmak üzere 'Amerikan Bully' ve 'Argentino Dogo' cinsi köpeklerin yoğun olduğu mahalleri tespit etti, sonra da Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki barınaklarda görev yapan personelle ortak bir çalışma gerçekleştirdi. Aynı zamanda da 'yasaklı ırk' kategorisinde yer alan köpekler, sokaktan tek tek toplandı.

SÜRE '14 OCAK'TA DOLUYOR

Yürütülen çalışmalar kapsamında 2021 yılında sosyal risk ve tehlike oluşturan toplam 70 köpek, sokaktan toplanıp barınaklarda koruma ve bakım altına alındı. Köpeklerini sokağa atan sahiplerinin bulunmasına yönelik çalışmalar da sürdüyor. Hatırlanacağı gibi 'yasaklı ırk' diye belirlenen köpekler için son kısırlaştırılıp, mikroçip takma tarihi 14 Ocak. Bu kurala uymayanlara 11, hayvanlarını sokağa terk edenlere de 30 bin lira idari para cezası verilecek.