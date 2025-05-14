Polis, Yunanistan’a kaçan katil zanlısını telefonla ikna etti

Adana'da 10 ay önce sosyal medya üzerinden küfürleşen Ferhat Akbey (44) ile Kamuran Polat (46), başlayan husumetin ardından karşılaşınca aralarında silahlı çatışma çıktı. Bu sırada marketten dönen ve göğsünden vurulan Hasan İplikçioğlu (47) ölürken, evinin balkonunda oturan Necla E. de (41) elinden yaralandı.Kamuran Polat, çatışmadan 2 gün sonra başka bir olayda vurularak öldürülürken Ferhat Akbey, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya kaçtı. Zanlının telefon numarasına ulaşan cinayet bürosu dedektifleri, Akbey ile 2 ay boyunca hem mesajlaştı ve hem de telefonla konuşup ikna etmeye çalıştı. Polisin, "Ülkene dön, cezanı vatanında çek" sözü Akbey'i ikna etti.Teslim olmaya karar veren Akbey, Atina'dan uçağa binerek İstanbul'a döndü. Adana'dan giden ekip, İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı şüpheli Akbey'i gözaltına aldı. Polisle birlikte Adana'ya dönen Akbey, olayda silah kullandığı belirlenmesine karşın, "Husumetli olduğum kişi bana ateş etti. Ben karşılık vermedim. Kimseyi öldürmedim" dedi.