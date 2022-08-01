Polis zanlıları sokak ortasında yakaladı

ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU

Hüseyin Ç., tabancayla Orhan K.'ye ateş etti. Orhan K. kasığından vurularak ağır yaralanırken şüpheliler olaydan sonra kaçtı. Genç adam Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, yaptığı operasyonda 3 zanlıyı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı kullanan Hüseyin Ç., Orhan K.'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ederek bu yüzden aralarında husumet bulunduğunu öldürmek amaçlı ateş etmediğini ileri sürdü. Şüpheliler tutuklandı.