Polis zanlıları sokak ortasında yakaladı

Adana'da kız meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada Orhan K.'yi (36) kasığından vurarak ağır yaraladığı ileri sürülen Hüseyin Ç. (26) arkadaşları Kemal K. (27) ve Nami Y. (22) polis tarafından sokak ortasında yakalandı. Orhan Kılgı'nın hastanede tedavisi sürdüğü öğrenilirken adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine konuldu.
KIZ MESELESİ
Olay merkez Seyhan ilçesinde bulunan bir kahvehane önünde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan K., Hüseyin Ç.'nin kız arkadaşını rahatsız edince uzaktan akraba olan iki arasında husumet başladı. Geçtiğimiz 21 Temmuz'da karşılaşan Orhan K ve Hüseyin Ç. arasında küfürleşme yaşandı. Tartışmaya Hüseyin Ç.'nin arkadaşları Kemal K ile Nami Y.'de katılınca kavgaya başladı.
ÖLDÜRMEK AMACIM YOKTU
Hüseyin Ç., tabancayla Orhan K.'ye ateş etti. Orhan K. kasığından vurularak ağır yaralanırken şüpheliler olaydan sonra kaçtı. Genç adam Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için harekete geçti. Polis, yaptığı operasyonda 3 zanlıyı da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden silahı kullanan Hüseyin Ç., Orhan K.'nin kız arkadaşını rahatsız ettiğini iddia ederek bu yüzden aralarında husumet bulunduğunu öldürmek amaçlı ateş etmediğini ileri sürdü. Şüpheliler tutuklandı.