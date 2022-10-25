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Giriş Tarihi: 25.10.2022 09:25

Polis zehir tacirini kokudan şüphelenip yakaladı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir uyuşturucu madde satıcısını dokuz kilo 565 gram Marihuana maddesi ile yakaladı. Uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Polis zehir tacirini kokudan şüphelenip yakaladı

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Beykoz Çengel Dere Mahallesi'ndeki bir adreste yoğun bir koku olduğunu tespit etti. Arama yapılan barakada yedi kilo 145 gram Marihuana maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerin F.E. isimli kişiye ait olduğu belirlendi ve F.E., aynı mahalledeki adresine yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. F.E.'nin adresinde de iki kilo 420 gram Marihuana maddesi ve bir adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen F.E. isimli uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polis zehir tacirini kokudan şüphelenip yakaladı
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