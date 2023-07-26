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Giriş Tarihi: 26.7.2023

Polise ateş açan kadın terörist öldürüldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Mardin Nusaybin'de ihbar üzerine şüpheli bir kadının girdiği eve giden polise silahlı saldırıda bulunuldu. Polis yara almadan kurtulurken olay yerine sevk edilen özel harekat polisleri, terör örgütü PKK/KCK mensubu olduğu belirlenen kadını etkisiz hale getirdi. Operasyon yapılan meskenin Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Nusaybin ilçe eski eş başkanı B.A.'ya ait olduğu bildirildi. Evde ele geçen dokümanların incelenmesinde Nusaybin'deki kamu kurum, kuruluş ve personeline yönelik, çok sayıda keşif çalışmasına ait notlar tespit edildi-

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Polise ateş açan kadın terörist öldürüldü
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