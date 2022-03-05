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Giriş Tarihi: 5.3.2022 10:52 Son Güncelleme: 5.3.2022 11:10

Polise ateş eden zanlı tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Polise ateş eden zanlı tutuklandı

Adana’da polise ateş eden E.D., ve kuzeni S.D., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli E.D., “Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var” dedi.

Adana'da polise ateş eden 29 yaşındaki E.D. ve 19 yaşındaki kuzeni S.D., saklandıkları evde yakalandı. Polise uyuşturucu meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan düşmanları sandıkların için ateş ettiği için öne sürülen E.D., suçlamaları kabul etmedi. E.D., "Devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var" dedi, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 yıl önce bir cinayetten hüküm giyen E.D.'nin evinden de tabanca, pompalı tüfek ve çelik yelek çıkması da dikkat çekti.

DURMADI ATEŞ ETTİ
Olay, 3 Şubat'ta merkez ilçe Denizli Mahallesi'nde yaşandı. Bölgede rutin olarak devriye gezen, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'nde görevli sivil ekip, bir kişinin elinde silahla yürüdüğünü fark etti. Şüpheli, polisin 'Dur!' ihtarına elindeki silahla ateş ederek karşılık verdi. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri, polis otosuna isabet ederken, ihbar üzerine de bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

CEPHANELİK ÇIKTI
Olayda yaralanan olmazken; silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen E.D. ile kuzeni S.D. olaydan kısa süre sonra saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. E.D.'ye ait olduğu belirtilen evde de bir ruhsatsız tabanca, yine ruhsatsız pompalı tüfek ve çelik yelekle birlikte bir miktar da uyuşturucu ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

HUSUMETLİSİ SANMIŞ
E.D.'nin uyuşturucu meselesi yüzünden bir başka grupla aralarında husumet çıktığı, olay anında da polis aracını, husumetlilerine ait olduğunu sanıp ateş ettiği öne sürüldü. Ancak E.D., sorgusunda bu iddiayı kabul etmedi. E.D.'nin; "Sokakta silah sesi duydum. Tedbir amaçlı dışarı çıkıp baktığımda yakalandım. Ben kimseye ateş etmedim" diyerek kendini savunduğu öğrenildi.

"DÜŞMANLARIMIZ VAR"
2012 yılında Umut Yardım'ın, sokak ortasında av tüfeğiyle vurulup öldürüldüğü olayda 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası aldığı ortaya çıkan E.D.'nin, sabıkası da oldukça kabarık. Başta uyuşturucu olmak üzere, tehdit, kasten yaralama ve kasten öldürme gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen E.D., adliyeye sevk edilirken gazetecilere; "Biz devletimize ve milletimize bağlıyız. Devletime sıkacağıma kafama sıkarım. Düşmanlarımız var" demesi dikkat çekti. E.D., tutuklandı; kuzen S.D.'de 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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Polise ateş eden zanlı tutuklandı
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