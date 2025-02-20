Polise çarpıp kaçan zanlılar tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kaynaşlı uygulama noktaasında dur ihtarına uymayarak, polis memuru Osman Güneç'e çarpıp kaçan zanlı Y.A.Ç ile beraberindeki Ş.C.Ç, Öztürkler kavşağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 178 gram Sentetik uyuşturucuyla, 24 gram uyuşturucu madde arttırımda kullanılan A/M ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.