Polise ihbarda bulundular, cinayette kullanılan silah araçlarında çıktı

Adana'da yaşadığı apart dairesinde göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunan Selahattin Ayan (34) olayıyla ilgili polisi arayarak ihbarda bulunan Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç. (31) gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki sorgularında "Selahattin bizim arkadaşımız. Odaya girdiğimiz de yerde yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük ama biz öldürmedik" diye kendilerini savundu. Polis, şüphelilerin otomobilinde yaptığı aramada cinayette kullanılan tabancayı ele geçirdi. Sorgularının ardından 'kasten adam öldürme' suçundan hakim karşısına çıkan 2 şüpheli tutuklandı. Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan inceleme tabancanın en son kim tarafından kullanıldığı ortaya çıkacak.

"ARKADAŞIMIZ ÖLDÜRÜLMÜŞ"

Olay, 16 Mart'ta saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki bir apart dairesinde meydana geldi. İddiaya göre; apart dairesinde kalan Selahattin Ayan'ı, göğsünden vurulmuş halde bulan Hıdır Ü. ve Şükrü Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, arkadaşlarını odada tabancayla vurulmuş halde bulduklarını söyledi. Polis ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrol de Ayan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

TABANCA OTOMOBİLDE

Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, şüphelilerin olay saatinde odada olduğu, bir süre sonra aparttan ayrılıp, ihbarda bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin otomobilini arayan ekipler, Ayan'ın öldürüldüğü değerlendirilen ruhsatsız tabancayı buldu. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

SUÇU KABUL ETMEDİLER

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Hıdır Ü.'nün hırsızlık, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan 13 kaydı ve Şükrü Ç.'nin ise aynı suçlardan 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. 2 şüpheli emniyetteki sorgularında; "Selahattin bizim arkadaşımız. Odaya girdiğimiz de yerde yüzüstü hareketsiz yatıyordu. Çevirdiğimizde kanlar içinde olduğunu görünce panikleyip, polisi aradık. Tabancayı da otomobile götürdük ama biz öldürmedik" diye kendilerini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİLAH İNCELENİYOR

Tabanca ve şüphelilerin el swap izleri, incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan inceleme tabancanın en son kim tarafından kullanıldığı ortaya çıkacak.