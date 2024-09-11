Polise ihbar eden kişiyi kardeşine öldürten azmettirici sokakta yakalandı

Adana'da 2014'te kendisini ihbar eden İbrahim Abut'u (27), kardeşi ve arkadaşına öldürten Ahmet Esen (32), tutuksuz yargılandığı davada 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Polisin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında yakalanan Esen, cezaevine gönderildi.

KARDEŞİNİ AZMETTİRDİ

Olay, 25 Ocak 2014'te Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Abut, rakip olarak gördüğü Ahmet Esen'i ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Esen, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kendisini Abut'un ihbar ettiğini öğrenen Ahmet Esen, o dönem 17 yaşında olan kardeşi M.M.E.'ye tabanca verip, onu öldürmesini istedi.

"BUNUN HESABINI VERECEKSİN"

Planı uygulamak için harekete geçen M.M.E., yanına Savaş T.'yi de alarak olay günü İbrahim Abut'un yolunu kesti. Şüpheliler, "Sen bizi yakalattın. Bunun hesabını vereceksin" diyerek Abut'u kurşun yağmuruna tuttu. Göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Abut, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerince yakalanan M.M.E. ile Savaş T., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Mahkemede adı 'azmettirici' olarak geçen Ahmet Esen hakkında 'kasten öldürme' suçundan 18 yıl hapis cezası verildi. Hakkında verilen cezanın 30 Ağustos'ta onanmasının ardından Adana Ağır Ceza İlamat Masası'nca Ahmet Esen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin, Yeşiloba Mahallesi'nde sokakta yürürken hareketlerinden şüphelenerek durdurduğu kişinin, yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Esen olduğu ortaya çıktı.

SON ADRESİ CEZAEVİ OLDU

Seyhan polisi tarafından gözaltına alınıp, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet Esen'in, 'kastan yaralama', 'yankesicilik', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'ruhsatsız silah taşıma' gibi suçlardan 13 kaydının olduğu belirtildi. Azmettirici Ahmet Esen, işlemlerinin ardından önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.