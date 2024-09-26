Polise silah çekerek direnen eski boksör tutuklandı!

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde önceki gece evde son ses müzik açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahrıman'ı komşuları şikayet etmişti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarmaya geldiği Kahrıman, elinde silahla pencereye çıkıp polislere direnmişti, Tüm uyarılara rağmen silahı bırakmayan Kahrıman, Özel Harekat Polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski boksör olduğu iddia edilen şahıs hakkında, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından" soruşturma başlattı.
'TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ'
Savcılık soruşturması kapsamında tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İsmet Kahrıman, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise, "Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.