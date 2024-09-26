Polise silah çekerek direnen eski boksör tutuklandı!

Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde önceki gece evde son ses müzik açarak mahalleyi ayağa kaldıran İsmet Kahrıman'ı komşuları şikayet etmişti. Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyarmaya geldiği Kahrıman, elinde silahla pencereye çıkıp polislere direnmişti, Tüm uyarılara rağmen silahı bırakmayan Kahrıman, Özel Harekat Polisinin düzenlediği operasyonla gözaltına alınmıştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski boksör olduğu iddia edilen şahıs hakkında, "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından" soruşturma başlattı.