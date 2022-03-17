Polisi alarma geçiren yangın

Adana'da patates tarlası kenarında ateşe verilerek yakılan lüks otomobil, polisi harekete geçirdi. Ekipler, olay yerinde yaptığı incelemede; demir yığınına dönen aracın etrafında pompalı tüfeğe ait boş fişekler buldu. Olayın bir cinayet olabileceği ihtimali üzerine bagaj açıldı, ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Polis, çalıntı olduğu düşünülen arabanın kime ait olduğunu araştırıyor.

OTOMOBİLİ YAKTILAR

Olay, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Sarıhuğlar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; yoldan geçen bir vatandaş, patates ekili tarlanın kenarında lüks bir otomobili yakılmış halde görünce; durumu şüpheli buldu ve polise ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptığı incelemede de aracın, gece yarısı ateşe verildiği, hemen yanı başındaki ağacın da yandığını tespit etti.

BOŞ FİŞEKLER BULUNDU

Arabanın etrafında pompalı tüfeğe ait boş fişekler bulununca devreye; Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Olay yeri inceleme ekipler, bölgede kapsamlı bir araştırma yaparken, tamamen yanıp demir yığınına dönen otomobilin bagajı da açılıp kontrol edildi, ancak herhangi bir bulguya ulaşılamadı. Boş fişeklerin da daha önceden atılmış olduğunu belirleyen polis, çalıntı olabileceğini düşündüğü aracın kime ait olduğunu tespit etmek için olayla ilgili soruşturma başlattı.