Polisi ensesinden bıçaklayıp kaçtı

İstanbul Beyoğlu'nda bir saldırgan, cadde üzerinde görevde olan polis memurunu, arkasından sessizce yaklaşarak bıçakladı. Olay İstiklal Caddesi Tünel Çıkışı'nda meydana geldi. Polise saldıran ve ensesinden bıçaklayan saldırgan kaçtı. Kimlik bilgileri kısa sürede tespit edilen O.I. (34) isimli kişi Kasımpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu Madde Kullanmak ve Kişilerin Huzur ve Sükûnunu Bozmak" suçlarından kaydı olduğu belirlenen, ve şizofreni hastası olduğu öne sürülen saldırgan sorguya alındı. Yaralı polis memurunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.