Polisi izlerken 6 yaşındaki çocuğu ezdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, polisin şüpheli şahsa yönelik sokakta yaptığı kontrolleri izleyen minibüs sürücüsü, dikkatsizliği sonucu annesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Necip Can Gökçe'yi ezerek 20 metre sürükledi. Ameliyata alınan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazadan bir ay önce önce Mert Gökçe ve küçük çocuğun babasının sokakta süratli seyreden arabalar nedeniyle yaşanabilecek kazalara önlem alınması amacıyla kasis istedikleri ve cep telefonu ile görüntü çekerek uyarıda bulundukları öğrenildi. Acılı aile, kazada sorumluluk ve ihmali olanlar hakkında dava açacaklarını belirterek gereken cezayı almaları gerektiğini belirtti.