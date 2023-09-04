Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, 28 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda aranan şahıslar çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçundan aranan ve hakkında 42 yıl kesilmiş cezası olan Efnan M. ile aynı suçtan 6 yıldan fazla kesilmiş cezası olan Uğur Y. yakalandı. Ayrıca Yusuf Ç.16 Yıl 8 Ay Yağma, Ahmet Ö.8 Yıl 1 Ay Kasten öldürme, Seyfettin S.7 Yıl 5 Ay Çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme, Kemal V. 7 Yıl 4 Ay Hırsızlık, Savaş B.7 Yıl 2 Ay Çekle ilgili karşılıksız işlem yapmaya sebebiyet verme suçlarından aranan şahıslar ile birlikte toplamda 22 şahıs yakalandı.

POLİSLERİ GÖRÜNCE KENDİNİ KESMEYE KALKTI

Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri Sarıyer'de aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçtiklerinde ise ilginç bir durum ile karşılaştı. 2018 Tarihinde İstanbul'da Kullanmak için Uyuşturucu Madde bulundurmak ve Kullanmak suçundan 13 Yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 29 yaşındaki Gökhan G. kesici aletle kendine zarar vereceğini beyan ederek kapıyı açmadı.

Bunun üzerine özel harekât unsurlarınındı desteğiyle zor kullanılmak suretiyle şashıs yakalandı. Şahsın boyun bölgesi ile vücudunun çeşitli yerlerinde kesiler olduğu görüldü. Tedavisinin ardından Asayiş Şubeye getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilen Gökhan G. tutuklanarak Metris cezavine gönderildi.

Polisi kapıda görünce eline bıçağı alıp kendine zarar vermeye başladı