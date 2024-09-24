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Giriş Tarihi: 25.9.2024

Polisi şehit eden suç örgütü davasında tutuklu 17 sanığa tahliye

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Polisi şehit eden suç örgütü davasında tutuklu 17 sanığa tahliye
İstanbul Kağıthane'de uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine izlemeye aldıkları adresin önünde Anucur çetesi üyeleri tarafından açılan ateşle şehit edilen polis memuru Hakan Telli'yle ilgili davada Anucur suç örgütü üyesi 51 sanıktan tutuklu 17'sinin tahliyesine karar verildi. İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Eylül'de yapılan duruşmaya, 30'u tutuklu 44 sanık katıldı. Sanıklar mahkemedeki ifadelerinde vurulan kişilerin polis olduğunu bilmediklerini iddia etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu kaldıkları süre ile mevcut delil durumunu dikkate alarak 17 sanığın tahliyelerine karar verdi. Sanıklara, yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanacak.
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Polisi şehit eden suç örgütü davasında tutuklu 17 sanığa tahliye
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