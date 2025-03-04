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Giriş Tarihi: 4.3.2025 14:01 Son Güncelleme: 4.3.2025 14:08

Polisi şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa’da 16 yıl önce polis memuru Nihat Karakoca’nın şehit edildiği silahlı saldırının faili, jandarmanın titiz takibiyle saklandığı evde yakalandı. Yıllardır firari olarak aranan C.R.’nin izini süren ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyon nedeniyle jandarma ekiplerini ve savcılığı tebrik etti.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Polisi şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 13 Haziran 2009 tarihinde Siverek ilçesinde meydana gelen silahlı kavga olayına müdahale ederken şehit edilen Polis Memuru Nihat Karakoca'nın faili olduğu belirlenen C.R.'nin izine ulaşıldı.

JANDARMA SUÇLUYA GÖZ AÇTIRMADI

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde saklandığı evde tespit edilen C.R., jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Olayda ayrıca bir vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa Valimizi, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığımız ile JASAT Timlerimizi tebrik ediyorum" dedi.

"SUÇLULAR İÇİN HER YERDEYİZ"

Bakan Yerlikaya, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik özel ekiplerin her il ve ilçede görev yaptığını belirterek, vatandaşlara çağrıda bulundu: "Bu şahısları her yerde arıyoruz. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayın, biz gereğini yapalım."

JANDARMA SUÇ DOSYALARINI TEK TEK AYDINLATIYOR

Jandarma dedektiflerinin, geçmişin karanlık köşelerinde kalan suç dosyalarını aydınlatmak için gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayan Yerlikaya, halkın huzuru ve güvenliği için operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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Polisi şehit eden şüpheli 16 yıl sonra yakalandı
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