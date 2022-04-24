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Giriş Tarihi: 24.4.2022 12:33 Son Güncelleme: 24.4.2022 12:53

Polisi şehit eden şüpheli azılı suçlu çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Polisi şehit eden şüpheli azılı suçlu çıktı

İstanbul Fatih Ayvansaray’da takip ettikleri bir şüpheliyi yakalamak için bir adresin önünde bekleyen ilçe emniyet müdürlüğünde görevli 27 yıllık polis memuru Zafer Mat, şüphelinin attığı taşın başına isabet etmesi sonucu yüksekten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memuru şehit oldu. Polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kayıtlı azılı suçlu Burhan B. olduğu öne sürüldü. Şüpheli Burhan B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Olay, Fatih Ayvansaray Mahallesi Ahmet Rifai Sokak'ta gece 02.30 sıralarında meydana geldi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliğinde görevli 27 yıllık polis memuru 48 yaşındaki Zafer Mat ve beraberindeki polisler bir şahsı yakalamak için sokak üzerinde bulunan bir binanın önünde beklemeye başladı. Bu sırada aranan şahıs tarafından polis memuru Zafer Mat'a doğru taş atıldı. Atılan taşın başına isabet etmesi sonucunda Zafer Mat, bulunduğu yüksek noktadan yere düştü. Yere düşen polis ağır yaralandı. Meslektaşlarının haber vermesi sonucu olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Zafer Mat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.


Polis Memuru Zafer Mat

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI
1974 yılında doğan Zafer Mat'ın 27 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Zafer Mat için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde 12.30'da cenaze töreni düzenleneceği törenin ardından şehit polisin cenazesinin memleketi Yozgat'ın Boğazlıyan İlçesi Çakmak Köyü'nde Pazartesi Günü toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Şehidin katil zanlısı Burhan B

POLİSİ ŞEHİT EDEN ŞÜPHELİ AZILI SUÇLU ÇIKTI
Soruşturma kapsamında polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kaydı olan azılı suçlu Burhan B. olduğu öğrenildi. Şüphelinin 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 2 adet Açıktan Hırsızlık, 1 adet Evden Hırsızlık, 2 adet Çocuğun Cinsel İstismarı, 4 adet Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı madde satın almak, Kabul etmek veya bulundurmak, 1 adet Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 1 adet Hakaret, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Güveni Kötüye Kullanma ve 2 adet Mala Zarar Vermeden kaydının olduğu öğrenildi.

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Polisi şehit eden şüpheli azılı suçlu çıktı
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