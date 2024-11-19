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Giriş Tarihi: 19.11.2024 19:42 Son Güncelleme: 19.11.2024 19:55

Polisi yaralayan ahlaksızlar tutuklandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir parkta uygunsuz davranışlarda bulunup polis memurlarını yaralayan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Polisi yaralayan ahlaksızlar tutuklandı

Olay dün saat 14.30 sıralarında Küçükçekmece'ye bağlı Kartaltepe Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde meydana geldi. 3 erkek şahsın alkol alıp, uygunsuz vaziyetlerde bulunduğu görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntüler üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Şahıslar polis ekiplerinin gözaltı işlemi sırasında bazı polisleri yaraladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen C.K., F.T. ve M.B. savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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Polisi yaralayan ahlaksızlar tutuklandı
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