Polisi yaralayıp canına kıydı

Bursa'da ev sahibi ile kiracı arasındaki tartışmada silahlar konuştu. Gürsu İstiklal Mahallesi'nde oturan M.M.'nin ev sahibi, evi boşaltmasını istedi. Bu duruma tepki gösteren M.M, pompalı tüfekle ev sahibini rehin aldı. İhbar üzerine olay yerine gelerek eve girmek isteyen polislerden biri, öfkeli kiracının ateş açması sonucu yaralandı. Ev sahibi yara almadan kurtarılırken, bu sırada kendini vuran M.M. ise hayatını kaybetti. Ayağından yaralanan ve hastaneye kaldırılan polisin durumunun iyi olduğu belirtildi.