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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Polisi yerde sürükledi, serbest kaldı

İzmir'de rutin kontrol için durdurulan ve alkol kontrolü yapılmak istenen Reis Ç, alkolmetreyi üflemek istemediği için polisi yerde metrelerce sürükledikten sonra olay yerinden kaçtı. Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Reis Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Daha sonra görülen davada Mahkeme, polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir bir şekilde yaralandığına dikkat çekerek, Reis Ç'nin tahliyesine karar verdi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Polisi yerde sürükledi, serbest kaldı

İzmir'de, trafik polislerince rutin kontrol için durdurulan ve alkol kontrolü yapılmak istenen Reis Ç, alkolmetreyi üflemek istemedi. Polis memuru K.H, araç içerisine alkolmetreyi uzattığı sırada Reis Ç. gaza basarak aracı hareket ettirdi. Polis memuru K.H. kolunun içerde kalması nedeniyle yerde sürüklendi. Polis memurunun aracı durdurmasını söylemesine rağmen Reis Ç. gaza basmaya devam etti. Yaşanan olaydan yaklaşık 2 saat sonra yakalanan Reis Ç.'nin alınan doktor raporunda 1.53 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkolmetreyi üflememek için görevli polis memuru K.H.'yi yaralayarak olay yerinden kaçan Reis Ç. alınan ifadesinin ardından tutuklandı.

POLİSİ YERDE SÜRÜKLERİ SERBEST KALDI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, Reis Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, polis memurunun basit tıbbi müdahale ile giderilebilir bir şekilde yaralandığına dikkat çekerek Reis Ç.'nin serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme kararında, Reis Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verilmesi durumunun orantılılık ilkesine aykırı olacağını bildirdi.

O HAKİM CUMHURBAŞKANINA TEHDİDİ YOK SAYDI

Kararı veren hâkim S.Ş.K'nin bir hafta önce de, İzmir'in Menemen ilçesinde bir sokak röportajında konuşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit dolu ifadeler kullanan ve 4 yıla kadar hapsi istenen Velat Y'nin tahliyesine karar vermişti.

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