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Giriş Tarihi: 31.3.2022

Polisin 5 gündür aradığı Seher’den acı haber

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Polisin 5 gündür aradığı Seher’den acı haber
Ailesinin kayıp ihbarı üzerine polisin 5 gündür aradığı 26 yaşındaki Seher Akkoyun, Kağıthane'de bir kafenin tuvaletinde ölü bulundu. Eyüpsultan ilçesinde yaşayan Seher Akkoyun'dan haber alamayan ailesi 5 gün önce kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı her yerde ararken dün akşam Kağıthane'deki bir kafenin tuvaletinde bir genç kız ölü olarak bulundu. Polis, hayatını kaybeden genç kızın kayıp olarak aranan Seher Akkoyun olduğunu belirlendi. Yanında bir şırınga bulunduğu öğrenilen Akkoyun'un cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Akkoyun'un uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak hayatını kaybettiği ileri sürülürken polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Polisin 5 gündür aradığı Seher’den acı haber
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