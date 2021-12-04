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Giriş Tarihi: 4.12.2021 16:49 Son Güncelleme: 4.12.2021 17:05

Polis aracının altına patlayıcı yerleştirildi!

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Polis aracının altına patlayıcı yerleştirildi!

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memurunun özel otomobilinin altına yerleştirilen patlayıcının fark edilmesi ile faciadan dönüldü. Bomba imha ekiplerince bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler tarafından bir polis memurunun özel otomobilinin altına yerleştirilen patlayıcının fark edilmesi ile faciadan dönüldü. Bomba imha ekiplerince bomba kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinen bilgilere göre, Çevik Kuvvet Büro Amirliği'nde görevli polis memurunun park halindeki otomobilinin altına el yapımı patlayıcı yerleştirildi. Durumun fark edilmesi üzerine olay yerine bomba imha uzmanı ve özel harekat polisleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler, patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti. Patlayıcıyı yerleştirenlerin tespit edilmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Polis aracının altına patlayıcı yerleştirildi!
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