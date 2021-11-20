Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı

Pınarbaşı İlçesi Yenicami mahallesindeki evinden18 kasım'da börk maya gidiyorum diyerek ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmeyen zihinsel ve bedensel engelli Ebutalip Çalışkan için ailesi kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine polis, Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri arama çalışması başlattı. Kayseri polisinin iz takip köpeğinin de katıldığı aramalarda polis ilçede 210 saatlik güvenlik kamera görüntülerin inceledi.

İlçeden Kayseri'ye geldiği tesit edilen Ebutalip Çalışkan için Kayseri merkezde de arama çalışması yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri burada da 180 saatlik güvenlik kamera kaydı inceledi. Ekipler kayıp Ebutalip Çalışkan'ı Bahçeşehir mahallesi Kocasinan bulvarı üzerinde buldu.

KARISINI GÖRÜNCE AĞLADI

Daha öncede iki kaz kaybolduğu öğrenilen Ebutalip Çalışkan, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Pınarbaşı İlçesine gönderilen bir ekip ise Çalışkan'ın eşi Ayşe Çalışkan'ı kocasını teslim etmek için emniyete getirdi.

Karısı Ayşe alışkan'ın kapıdan içeri girmesiyle birlikte Ebutalip Çalışkan ağlamaya başladı. Ayşe Çalışkan kocasının zihinsel ve bedensel engelli olduğunu belirterek; "İki gündür evimizden cenaze çıkmış gibiydi. Çok şükür bulundu. Eşim zaten bunu bilinçli olarak yapmıyor zihinsel engelli kendisi. Gözünün biri görmüyor. Buna şükür elhamdülillah.

4 çocuğumun babası bulundu. Kocamı bulan tüm ekiplerden Allah razı olsun. Evden börek almaya gidiyorum diyerek çıktı. Sonra bir daha eve gelmedi. Bundan 4 yıl önce eşim trafik kazası yaptı. Kazadan sonra 6 ay yoğun bakımda kaldı. 7 kez beyninden ameliyat geçirdi. Şuanda hafızası gelip gidiyor. Bu kaybolması da ilk değil" diye konuştu.