Polisin dikkati ortaya çıkardı: Torbacıdan akılalmaz düzenek!

Gayrettepe'de önceki gün saat 20.30 sıralarında çalışma yapan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın cep telefonuyla sürekli olarak mesajlaşması ve etrafına bakarak tedirgin hareketler sergilemesinden şüphelendi. Şahsı takibe alan polis, bir araca bindiğini ve kısa bir süre sonra indiğini gördü. Bunun üzerine Latif Emre G.'yi durduran polis, yaptığı üst aramasında bir miktar kokain maddesi ele geçirdi. Uyuşturucuyu bin 400 liraya satın aldığını itiraf eden şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.





ZULADA 23 ADET KOKAİN MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ

Çalışmalara devam eden polis ekipleri, şahsın binerek kısa sürede indiği aracı da durdurdu. Sürücünün üst aramasını yaparak, Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu yapan polis, herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı. Ancak şahsın tedirgin hallerinden şüphelenen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri, araçta inceleme başlattı. Polis, arka cam rezidans butonu ile arka stop lambası butonunu sırasıyla bastığında klima konsolu kendini dışarıya attı. Polisi şaşkına çeviren düzeneğin içerisindeki zulada satışa hazır 23 adet kokain maddesi ile 5 bin 355 lira ele geçirildi.