Polisin dikkati sayesinde firari cinayet hükümlüsünü yakalandı

Adana'da 16 yıl önce 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan firari hükümlü Cumali S., polisin dikkati sayesinde yakalandı. Bir tatlıcıdan çıkan Cumali S., şüphe üzerine kendisini durduran polis ekiplerine üzerinde kimliğinin olmadığını söyleyerek kardeşinin kimlik numarasını verdi. Polis, yaptığı GBT sorgusunda çıkan resme Cumali S.'yi benzediğini fark ederek parmak izi sorgulaması yaptı. Gerçek kimliği ortaya çıkan Cumali S.'nin son adresi cezaevi oldu.

FOTOĞRAFA BENZEMEYİNCE

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, Pınar Mahallesi'ndeki bir tatlıcıdan çıkan Cumali S.'yi, durumundan şüphelenip durdurdu. Üzerinde kimlik bulunmadığını belirten Cumali S., kardeşi F.S.'nin kimlik numarasını söyledi. Ekiplerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, belirttiği kimlikteki fotoğrafına benzemediği değerlendirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne götürülen Cumali S.'ye parmak izi sorgulaması yapıldı. Burada asıl kimliği belirlenen Cumali S.'nin, 2008 yılında karıştığı bir olaydan 'kasten öldürme' suçundan 30 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı saptandı. Polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanan Cumali S., önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.